Премьер Словакии объяснил, почему НАТО не станет спасением для Украины

Фицо: вступление в НАТО не станет гарантией безопасности для Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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В переговорах о безопасности Украины должны будут участвовать Вашингтон, Москва, Пекин и, конечно, Киев, заявил премьер Словакии Роберт Фицо
В переговорах о безопасности Украины должны будут участвовать Вашингтон, Москва, Пекин и, конечно, Киев, заявил премьер Словакии Роберт Фицо Фото:
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Вступление Украины в НАТО не станет для нее гарантией безопасности. Для урегулирования российско-украинского конфликта требуются переговоры между США, РФ, Китаем и самой Украиной, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Невозможно решить эту проблему [российско-украинский конфликт] без соглашений между США, Российской Федерацией, Китаем и Украиной, конечно <...> Я не верю, что членство в НАТО будет гарантией безопасности для Украины», — сообщил Роберт Фицо на интервью в программе «60 минут». Трансляция велась на телеканале «Россия 1». Премьер Словакии добавил, что без участия Киева переговоры о безопасности страны невозможны, поскольку переговоры затрагивают именно украинские интересы. 

Ранее Фицо отмечал, что победа кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис может привести к более затяжному конфликту на Украине и разрушению страны. Он также выразил надежду, что «здравый смысл победит» и что в Вашингтоне возникнут новые подходы к ситуации.

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Вступление Украины в НАТО не станет для нее гарантией безопасности. Для урегулирования российско-украинского конфликта требуются переговоры между США, РФ, Китаем и самой Украиной, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Невозможно решить эту проблему [российско-украинский конфликт] без соглашений между США, Российской Федерацией, Китаем и Украиной, конечно <...> Я не верю, что членство в НАТО будет гарантией безопасности для Украины», — сообщил Роберт Фицо на интервью в программе «60 минут». Трансляция велась на телеканале «Россия 1». Премьер Словакии добавил, что без участия Киева переговоры о безопасности страны невозможны, поскольку переговоры затрагивают именно украинские интересы.  Ранее Фицо отмечал, что победа кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис может привести к более затяжному конфликту на Украине и разрушению страны. Он также выразил надежду, что «здравый смысл победит» и что в Вашингтоне возникнут новые подходы к ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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