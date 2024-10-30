Премьер Словакии объяснил, почему НАТО не станет спасением для Украины

Вступление Украины в НАТО не станет для нее гарантией безопасности. Для урегулирования российско-украинского конфликта требуются переговоры между США, РФ, Китаем и самой Украиной, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Невозможно решить эту проблему [российско-украинский конфликт] без соглашений между США, Российской Федерацией, Китаем и Украиной, конечно <...> Я не верю, что членство в НАТО будет гарантией безопасности для Украины», — сообщил Роберт Фицо на интервью в программе «60 минут». Трансляция велась на телеканале «Россия 1». Премьер Словакии добавил, что без участия Киева переговоры о безопасности страны невозможны, поскольку переговоры затрагивают именно украинские интересы.
Ранее Фицо отмечал, что победа кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис может привести к более затяжному конфликту на Украине и разрушению страны. Он также выразил надежду, что «здравый смысл победит» и что в Вашингтоне возникнут новые подходы к ситуации.
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