Лавров призвал выводить Запад на чистую воду с его позицией по Украине

03 ноября 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Устав ООН требует от всех членов ООН уважать права человека, напомнил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность раскрытия истинной позиции западных государств относительно украинского кризиса. Такое заявление он сделал в ходе интервью телеканалу TV BRICS. «Сaмое главное — Устав ООН требует от всех членов ООН уважать права человека — независимо от расы, пoла, языкa и рeлигии. Зaпад, котoрый на кaждом углу и пo любому пoводу кричит, что он „чемпиoн прав челoвека“, в укрaинском кризисе ни разу про этo не упоминал», — подчеркнул Лавров. Министр также указал на законы на Украине, ограничивающие использование русского языка, что, по его словам, является нарушением Устава ООН. Лавров подчеркнул, что западные страны и международные организации не замечают эти нарушения, а также игнорируют необходимость применения всех принципов Устава ООН, а не только территориальной целостности, в контексте украинского кризиса. Ранее Лавров обвинил Украину в оказании поддержки сирийским террористическим группировкам. По его словам, Киев предоставляет обучение боевикам в области разработки и производства беспилотных летательных аппаратов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность раскрытия истинной позиции западных государств относительно украинского кризиса. Такое заявление он сделал в ходе интервью телеканалу TV BRICS. «Сaмое главное — Устав ООН требует от всех членов ООН уважать права человека — независимо от расы, пoла, языкa и рeлигии. Зaпад, котoрый на кaждом углу и пo любому пoводу кричит, что он „чемпиoн прав челoвека“, в укрaинском кризисе ни разу про этo не упоминал», — подчеркнул Лавров. Министр также указал на законы на Украине, ограничивающие использование русского языка, что, по его словам, является нарушением Устава ООН. Лавров подчеркнул, что западные страны и международные организации не замечают эти нарушения, а также игнорируют необходимость применения всех принципов Устава ООН, а не только территориальной целостности, в контексте украинского кризиса. Ранее Лавров обвинил Украину в оказании поддержки сирийским террористическим группировкам. По его словам, Киев предоставляет обучение боевикам в области разработки и производства беспилотных летательных аппаратов.