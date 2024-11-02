02 ноября 2024

Лавров призвал выводить Запад на чистую воду с его позицией по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Устав ООН требует от всех членов ООН уважать права человека, напомнил Лавров Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность раскрытия истинной позиции западных государств относительно украинского кризиса. Такое заявление он сделал в ходе интервью телеканалу TV BRICS.

«Сaмое главное — Устав ООН требует от всех членов ООН уважать права человека — независимо от расы, пoла, языкa и рeлигии. Зaпад, котoрый на кaждом углу и пo любому пoводу кричит, что он „чемпиoн прав челoвека“, в укрaинском кризисе ни разу про этo не упоминал», — подчеркнул Лавров.

Министр также указал на законы на Украине, ограничивающие использование русского языка, что, по его словам, является нарушением Устава ООН. Лавров подчеркнул, что западные страны и международные организации не замечают эти нарушения, а также игнорируют необходимость применения всех принципов Устава ООН, а не только территориальной целостности, в контексте украинского кризиса.

Ранее Лавров обвинил Украину в оказании поддержки сирийским террористическим группировкам. По его словам, Киев предоставляет обучение боевикам в области разработки и производства беспилотных летательных аппаратов.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность раскрытия истинной позиции западных государств относительно украинского кризиса. Такое заявление он сделал в ходе интервью телеканалу TV BRICS. «Сaмое главное — Устав ООН требует от всех членов ООН уважать права человека — независимо от расы, пoла, языкa и рeлигии. Зaпад, котoрый на кaждом углу и пo любому пoводу кричит, что он „чемпиoн прав челoвека“, в укрaинском кризисе ни разу про этo не упоминал», — подчеркнул Лавров. Министр также указал на законы на Украине, ограничивающие использование русского языка, что, по его словам, является нарушением Устава ООН. Лавров подчеркнул, что западные страны и международные организации не замечают эти нарушения, а также игнорируют необходимость применения всех принципов Устава ООН, а не только территориальной целостности, в контексте украинского кризиса. Ранее Лавров обвинил Украину в оказании поддержки сирийским террористическим группировкам. По его словам, Киев предоставляет обучение боевикам в области разработки и производства беспилотных летательных аппаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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