В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Шольца, первого за два года

Кремль: между Путиным и Шольцем состоялся откровенный обмен мнениями по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил, что конфликт на Украине стал результатом многолетней агрессии со стороны НАТО
Путин заявил, что конфликт на Украине стал результатом многолетней агрессии со стороны НАТО Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что любые договоренности по урегулированию ситуации на Украине должны учитывать интересы РФ и новые территориальные реалии. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

«Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта... возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта», — отметил Путин во время телефонного разговора, Его слова приводит сайт Кремля. Президент России также напомнил, что кризис на Украине является результатом долгосрочной агрессивной политики НАТО.

Ранее кабмин ФРГ сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора между Шольцом и Путиным обсуждались ключевые вопросы, касающиеся ситуации на Украине и перспективы разрешения этого конфликта. Разговор стал первым с 2022 года.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что любые договоренности по урегулированию ситуации на Украине должны учитывать интересы РФ и новые территориальные реалии. Об этом сообщается на сайте Кремля.  «Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта... возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта», — отметил Путин во время телефонного разговора, Его слова приводит сайт Кремля. Президент России также напомнил, что кризис на Украине является результатом долгосрочной агрессивной политики НАТО. Ранее кабмин ФРГ сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора между Шольцом и Путиным обсуждались ключевые вопросы, касающиеся ситуации на Украине и перспективы разрешения этого конфликта. Разговор стал первым с 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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