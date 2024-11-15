В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Шольца, первого за два года

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что любые договоренности по урегулированию ситуации на Украине должны учитывать интересы РФ и новые территориальные реалии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта... возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта», — отметил Путин во время телефонного разговора, Его слова приводит сайт Кремля. Президент России также напомнил, что кризис на Украине является результатом долгосрочной агрессивной политики НАТО.
Ранее кабмин ФРГ сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора между Шольцом и Путиным обсуждались ключевые вопросы, касающиеся ситуации на Украине и перспективы разрешения этого конфликта. Разговор стал первым с 2022 года.
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