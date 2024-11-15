Назначение Тулси Габбард на должность главы Национальной разведки США может привести к изменениям в обмене разведданными между Вашингтоном и Лондоном. Великобританские разведывательные структуры выражают опасения по поводу возможных утечек информации в администрации президента США Дональда Трампа.
«[Разведывательное] сообщество будет действовать более осторожно в том, что касается предоставляемой ему [Трампу] информации на утренних совещаниях», — отметил источник в британских спецслужбах. Его заявление приводит газета Telegraph.
По данным издания, в Великобритании существует беспокойство по поводу потенциальных утечек информации в администрации президента США Дональда Трампа. Эти опасения основаны на опыте его первого срока президентства. Британская разведывательная служба МИ-6 выражает тревогу в связи с возможными рисками для безопасности своих агентов.
В то же время официальный представитель британского правительства подчеркнул, что уже ждет будущего сотрудничества с администрацией Трампа. Он заявил, что отношения между странами основаны на крепких связях в области обороны и разведки, а также на уникальных культурных и человеческих связях.
Тулси Габбард известна своей критикой внешней политики США по отношению к ситуации на Украине и в отношениях с Россией. Она утверждает, что действующая администрация Вашингтона заинтересована в продолжении украинского конфликта для ослабления России, и призывает к началу мирных переговоров между конфликтующими сторонами. Габбард также акцентировала внимание на важности участия США в процессе мирного урегулирования и выражала критику в адрес поставок оружия украинскому правительству, считая, что это только усугубляет обстановку.
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