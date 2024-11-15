Британия опасается утечки секретных данных из-за нового главы разведки США

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Назначение Тулси Габбард может ухудшить отношения США с Великобританией
Назначение Тулси Габбард может ухудшить отношения США с Великобританией Фото:

Назначение Тулси Габбард на должность главы Национальной разведки США может привести к изменениям в обмене разведданными между Вашингтоном и Лондоном. Великобританские разведывательные структуры выражают опасения по поводу возможных утечек информации в администрации президента США Дональда Трампа.

«[Разведывательное] сообщество будет действовать более осторожно в том, что касается предоставляемой ему [Трампу] информации на утренних совещаниях», — отметил источник в британских спецслужбах. Его заявление приводит газета Telegraph. 

По данным издания, в Великобритании существует беспокойство по поводу потенциальных утечек информации в администрации президента США Дональда Трампа. Эти опасения основаны на опыте его первого срока президентства. Британская разведывательная служба МИ-6 выражает тревогу в связи с возможными рисками для безопасности своих агентов.

В то же время официальный представитель британского правительства подчеркнул, что уже ждет будущего сотрудничества с администрацией Трампа. Он заявил, что отношения между странами основаны на крепких связях в области обороны и разведки, а также на уникальных культурных и человеческих связях.

Тулси Габбард известна своей критикой внешней политики США по отношению к ситуации на Украине и в отношениях с Россией. Она утверждает, что действующая администрация Вашингтона заинтересована в продолжении украинского конфликта для ослабления России, и призывает к началу мирных переговоров между конфликтующими сторонами. Габбард также акцентировала внимание на важности участия США в процессе мирного урегулирования и выражала критику в адрес поставок оружия украинскому правительству, считая, что это только усугубляет обстановку.

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Назначение Тулси Габбард на должность главы Национальной разведки США может привести к изменениям в обмене разведданными между Вашингтоном и Лондоном. Великобританские разведывательные структуры выражают опасения по поводу возможных утечек информации в администрации президента США Дональда Трампа. «[Разведывательное] сообщество будет действовать более осторожно в том, что касается предоставляемой ему [Трампу] информации на утренних совещаниях», — отметил источник в британских спецслужбах. Его заявление приводит газета Telegraph.  По данным издания, в Великобритании существует беспокойство по поводу потенциальных утечек информации в администрации президента США Дональда Трампа. Эти опасения основаны на опыте его первого срока президентства. Британская разведывательная служба МИ-6 выражает тревогу в связи с возможными рисками для безопасности своих агентов. В то же время официальный представитель британского правительства подчеркнул, что уже ждет будущего сотрудничества с администрацией Трампа. Он заявил, что отношения между странами основаны на крепких связях в области обороны и разведки, а также на уникальных культурных и человеческих связях. Тулси Габбард известна своей критикой внешней политики США по отношению к ситуации на Украине и в отношениях с Россией. Она утверждает, что действующая администрация Вашингтона заинтересована в продолжении украинского конфликта для ослабления России, и призывает к началу мирных переговоров между конфликтующими сторонами. Габбард также акцентировала внимание на важности участия США в процессе мирного урегулирования и выражала критику в адрес поставок оружия украинскому правительству, считая, что это только усугубляет обстановку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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