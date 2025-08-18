Гражданин Украины получил 16 лет за теракт на Коровинском шоссе в Москве

Первые пять лет Журавлев проведет в тюрьме, а следующие 11 - в колонии строгого режима
Первые пять лет Журавлев проведет в тюрьме, а следующие 11 - в колонии строгого режима Фото:

Гражданин Украины Ростислав Журавлев приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в покушении на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, которое случилось в апреле 2024 года на Коровинском шоссе. Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд.

«В Москве вынесен приговор в отношении Ростислава Журавлева, виновного в совершении теракта на Коровинском шоссе. <...> Приговором суда Ростиславу Журавлеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы», — сказано в решении суда. Его слова приводит telegram-канал СК России.

Согласно приговору суда, в течение первых пяти лет осужденный будет содержаться в тюрьме, после чего проведет еще 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, на него наложен штраф в размере 500 тысяч рублей. Журавлев полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство. Ранее представитель прокуратуры ходатайствовал о назначении ему наказания в виде 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, в марте 2024 года украинский агент Владимир Головченко прибыл на территорию России. Здесь он получил детали для сборки радиоуправляемого взрывного устройства. Позже он самостоятельно изготовил взрывное устройство и установил его на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову. Взрыв произошел 12 апреля 2024 года у жилого дома на Коровинском шоссе в Москве, в результате чего Прозоров получил легкие травмы. Позже ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля. Помимо него были арестованы также Журавлев и курьер Иван Паскарь. В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант — Максим Чупрун, пишет «Царьград».

