Зеленский не стал соблюдать дресс-код на встрече с Келлогом. Видео

Зеленский явился на встречу с Келлогом в черной футболке
Зеленский имеет пристрастие к футболкам
Зеленский имеет пристрастие к футболкам
Президент Украины Владимир Зеленский снова не стал соблюдать дресс-код для официальных мероприятий. На встречу со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом Зеленский пришел не в костюме, как того требует этикет, а в черной футболке. Это видно на кадрах, опубликованных изданием «Укринформ».

Прибывшие вместе с Зеленским на встречу украинские чиновники также предпочли свободный стиль. Исключением стал глава минобороны Украины Рустем Умеров, который надел костюм.

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова, ранее сотрудничавшая с Зеленским, предположила, что он выберет на встречу в Белом доме более строгий стиль. Например, черный военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками или пиджак. 

Предпочтения Зеленского в одежде уже стали причиной скандала: на встрече с Трампом в феврале нынешнего года украинский президент подвергся жесткой критике за свой наряд. Между Трампом и Зеленским возникла перепалка, свидетелями которой стал представители СМИ.

