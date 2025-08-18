Президент Украины Владимир Зеленский снова не стал соблюдать дресс-код для официальных мероприятий. На встречу со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом Зеленский пришел не в костюме, как того требует этикет, а в черной футболке. Это видно на кадрах, опубликованных изданием «Укринформ».
Прибывшие вместе с Зеленским на встречу украинские чиновники также предпочли свободный стиль. Исключением стал глава минобороны Украины Рустем Умеров, который надел костюм.
Украинский дизайнер Эльвира Гасанова, ранее сотрудничавшая с Зеленским, предположила, что он выберет на встречу в Белом доме более строгий стиль. Например, черный военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками или пиджак.
Предпочтения Зеленского в одежде уже стали причиной скандала: на встрече с Трампом в феврале нынешнего года украинский президент подвергся жесткой критике за свой наряд. Между Трампом и Зеленским возникла перепалка, свидетелями которой стал представители СМИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.