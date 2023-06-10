Трамп заявил о намерениях выгнать «коррумпированного Байдена» из Белого дома

11 июня 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп уверен в своей победе на выборах президента США в 2024 году Фото: Official White House / Tia Dufour Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп уверен, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера страны Джо Байдена из Белого дома. Об этом он заявил во время выступления перед однопартийцами. «Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома <…> Я никогда не уступлю, никогда не буду побежден. Я никогда не перестану бороться за вас», — заявил Трамп, выступая перед однопартийцами в штате Северная Каролина, передает ТАСС. Ранее Трампу предъявили новые обвинения, в том числе в хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью, передает RT. По словам экс-президента США, Байден пытается посадить в тюрьму своего главного политического оппонента, передает МК. Несмотря на это Трамп намерен продолжить участие в президентской гонке, даже если будет осужден, пишет газета Politico.

Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп уверен, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера страны Джо Байдена из Белого дома. Об этом он заявил во время выступления перед однопартийцами. «Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома <…> Я никогда не уступлю, никогда не буду побежден. Я никогда не перестану бороться за вас», — заявил Трамп, выступая перед однопартийцами в штате Северная Каролина, передает ТАСС. Ранее Трампу предъявили новые обвинения, в том числе в хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью, передает RT. По словам экс-президента США, Байден пытается посадить в тюрьму своего главного политического оппонента, передает МК. Несмотря на это Трамп намерен продолжить участие в президентской гонке, даже если будет осужден, пишет газета Politico.