Пара впервые сыграла свадьбу под водой. Фоторепортаж

Пара из столицы поженилась на глубине 5 метров в «Москвариуме»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве молодожены обвенчались на глубине пяти метров
В Москве молодожены обвенчались на глубине пяти метров Фото:

В Москве состоялась уникальная свадебная церемония: молодожены обменялись клятвами на глубине пяти метров в главном аквариуме «Москвариума». Невеста была в эффектной фате с цветами, созданными специально для этого торжества. Эта возможность стала подарком для двух пар новобрачных от города в рамках инициативы «Новые адреса счастья». 

Всего с начала 2024 года в Москве зарегистрировались более 80 тысяч пар. Теперь молодожены могут заключать брак не только в классических дворцах бракосочетания, но и на разнообразных городских площадках, которые выбирают сами москвичи.

Свадебный сезон на станции метро «Маяковская» в этом году завершился 24 ноября, когда там прошли последние торжественные мероприятия. Площадка была тщательно оформлена: на ней установили свадебную арку и стойку для колец, а в воздухе звучал классический марш Мендельсона. Уникальную атмосферу создавали два поезда — «Номерной» и современный состав «Москва-2024».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве состоялась уникальная свадебная церемония: молодожены обменялись клятвами на глубине пяти метров в главном аквариуме «Москвариума». Невеста была в эффектной фате с цветами, созданными специально для этого торжества. Эта возможность стала подарком для двух пар новобрачных от города в рамках инициативы «Новые адреса счастья».  Всего с начала 2024 года в Москве зарегистрировались более 80 тысяч пар. Теперь молодожены могут заключать брак не только в классических дворцах бракосочетания, но и на разнообразных городских площадках, которые выбирают сами москвичи. Свадебный сезон на станции метро «Маяковская» в этом году завершился 24 ноября, когда там прошли последние торжественные мероприятия. Площадка была тщательно оформлена: на ней установили свадебную арку и стойку для колец, а в воздухе звучал классический марш Мендельсона. Уникальную атмосферу создавали два поезда — «Номерной» и современный состав «Москва-2024».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...