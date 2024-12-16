В Москве состоялась уникальная свадебная церемония: молодожены обменялись клятвами на глубине пяти метров в главном аквариуме «Москвариума». Невеста была в эффектной фате с цветами, созданными специально для этого торжества. Эта возможность стала подарком для двух пар новобрачных от города в рамках инициативы «Новые адреса счастья».
Всего с начала 2024 года в Москве зарегистрировались более 80 тысяч пар. Теперь молодожены могут заключать брак не только в классических дворцах бракосочетания, но и на разнообразных городских площадках, которые выбирают сами москвичи.
Свадебный сезон на станции метро «Маяковская» в этом году завершился 24 ноября, когда там прошли последние торжественные мероприятия. Площадка была тщательно оформлена: на ней установили свадебную арку и стойку для колец, а в воздухе звучал классический марш Мендельсона. Уникальную атмосферу создавали два поезда — «Номерной» и современный состав «Москва-2024».
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