Экс-владелец «Яндекса» сравнил продажу бизнеса с исходом из Египта

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Волож заявил, что в результате продажи «Яндекса» почти «ничего не потерял»
Волож заявил, что в результате продажи «Яндекса» почти «ничего не потерял» Фото:

Продажа российской части «Яндекса» и отъезд основателя компании Аркадия Воложа из России напоминают «исход из Египта». Он заявил, что, несмотря на продажу активов, не все было потеряно.

«Они на самом деле позволили нам уйти с некоторыми вещами. Это был исход, как в Египте», — поделился Волож в интервью агентству Bloomberg. Он утверждает, что в процессе продажи российского сегмента компании «Яндекс» за 5,4 миллиарда долларов он «не все потерял».

После продажи «Яндекса» Волож удалил все приложения этой компании со своего телефона и выразил неуверенность в возможности вернуться в Россию. Он также отметил, что его мало интересуют новости из РФ, что является ощутимым изменением в его жизни. Теперь предприниматель занимается разработкой в области искусственного интеллекта в своей новой компании Nebius, расположенной недалеко от Амстердама.

Исход из Египта — это библейское событие, описанное в книге «Исход», когда евреи, под руководством Моисея, покинули египетское рабство. Согласно преданию, Бог послал десять казней на Египет, чтобы освободить израильский народ. После этого они пересекли Красное море и начали свое путешествие. Этот момент считается важным в еврейской культуре и религии, символизируя освобождение и надежду на лучшее будущее.

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Продажа российской части «Яндекса» и отъезд основателя компании Аркадия Воложа из России напоминают «исход из Египта». Он заявил, что, несмотря на продажу активов, не все было потеряно. «Они на самом деле позволили нам уйти с некоторыми вещами. Это был исход, как в Египте», — поделился Волож в интервью агентству Bloomberg. Он утверждает, что в процессе продажи российского сегмента компании «Яндекс» за 5,4 миллиарда долларов он «не все потерял». После продажи «Яндекса» Волож удалил все приложения этой компании со своего телефона и выразил неуверенность в возможности вернуться в Россию. Он также отметил, что его мало интересуют новости из РФ, что является ощутимым изменением в его жизни. Теперь предприниматель занимается разработкой в области искусственного интеллекта в своей новой компании Nebius, расположенной недалеко от Амстердама. Исход из Египта — это библейское событие, описанное в книге «Исход», когда евреи, под руководством Моисея, покинули египетское рабство. Согласно преданию, Бог послал десять казней на Египет, чтобы освободить израильский народ. После этого они пересекли Красное море и начали свое путешествие. Этот момент считается важным в еврейской культуре и религии, символизируя освобождение и надежду на лучшее будущее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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