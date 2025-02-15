Жители Абхазии ждут от нового президента решения главной проблемы республики

Жители Абхазии надеются, что новые власти решат вопрос с энергетикой в стране. В настоящее время там происходят веерные отключения из-за нехватки электричества, большая часть инфраструктуры, построенной еще при СССР, заброшена, а четверть всей энергии потребляют майнинговые фермы. Об этом сообщает руководитель центрального штаба кандидата в президенты Адгура Ардзинбы Валерий Аршба в беседе с URA.RU
«Нужно урегулировать эту сферу, бороться с чрезмерным потреблением на такие нужды и восстанавливать малые ГЭС на горных реках, которые сейчас практически заброшены», — рассказал Валерий Аршба в беседе с URA.RU. По его словам, в настоящее время власти не поощряют развитие возобновляемой энергетики, в частности, солнечных батарей, потому что казна нуждается в получении налогов с этой сферы, пусть и невысоких.
Аршба отметил, что при этом в настоящее время за электроэнергию платят лишь 30% граждан Абхазии — счетчики есть далеко не у всех. При этом, несмотря на помощь России, которая снабжает республику электроэнергией, там происходят веерные отключения — свет может отсутствовать по шесть-10 часов. Вдобавок, около 25% всей электроэнергии тратят майнинговые фермы — несколько компьютеров, с помощью которых зарабатывается криптовалюта.
Досрочные выборы в Абхазии проходят 15 февраля. В случае, если ни один из пяти кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов, будет проведен второй тур с возможным участием наблюдателей из РФ.
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