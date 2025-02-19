Медведев похвалил Казанский пороховой завод за рост производства боеприпасов

Введение новых производственных мощностей на Казанском пороховом заводе способствовало увеличению объемов производства боеприпасов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время своего визита на предприятие.
«На предприятии проводится масштабное техническое перевооружение, модернизация производства. Введены новые мощности, которые позволят и уже позволили увеличить производство боеприпасов для различных видов вооружений», — заявил Медведев. Видео с поездки опубликовано на странице зампреда Совбеза в соцсети «ВКонтакте».
В ходе рабочей поездки в Татарстан Медведев также провел совещание на заводе, заявив, что видны хорошие изменения. Он подчеркнул значимость технического перевооружения и модернизации для расширения производственных возможностей предприятия.
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