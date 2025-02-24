Звезда российского рэпа задолжал России почти полмиллиона

Рэпер Лигалайз* задолжал в России более 412 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Лигалайз оставил в России долгов на сумму более 400 тысяч рублей
Лигалайз оставил в России долгов на сумму более 400 тысяч рублей Фото:

Рэп-исполнитель Андрей Меньшиков, известный как Лигалайз (признан в РФ иноагентом), задолжал в России не менее 412 тысяч рублей по кредитам и налогам. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Исполнительные производства о взыскании задолженности с Меньшикова были открыты в течение прошлого года. Два из них касаются кредитной задолженности и два — взыскания налогов и сборов», — передает ТАСС. До момента отъезда из Российской Федерации общий долг музыканта оценивается не менее чем в 412 тысяч рублей.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, некоторые исполнительные производства по взысканию долгов Лигалайза уже прекращены. Летом 2023 года музыкант выпустил видеоклип, выражающий антивоенную позицию. После этого он покинул территорию Российской Федерации и перебрался в Литву.

*Андрей Меньшиков признан Минюстом РФ иноагентом

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Рэп-исполнитель Андрей Меньшиков, известный как Лигалайз (признан в РФ иноагентом), задолжал в России не менее 412 тысяч рублей по кредитам и налогам. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Исполнительные производства о взыскании задолженности с Меньшикова были открыты в течение прошлого года. Два из них касаются кредитной задолженности и два — взыскания налогов и сборов», — передает ТАСС. До момента отъезда из Российской Федерации общий долг музыканта оценивается не менее чем в 412 тысяч рублей. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, некоторые исполнительные производства по взысканию долгов Лигалайза уже прекращены. Летом 2023 года музыкант выпустил видеоклип, выражающий антивоенную позицию. После этого он покинул территорию Российской Федерации и перебрался в Литву. *Андрей Меньшиков признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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