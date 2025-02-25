Карпин покинул «Ростов» за четыре дня до чемпионата

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом рассказали в пресс-службе ростовской команды.
«Валерий Карпин покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ростов“», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что наставник принял такое решение, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России, где он также является главным тренером.
Президент клуба Арташес Арутюнянц отметил, что это решение было сложным, но необходимым из-за приоритета интересов сборной над клубными. Он также выразил благодарность правительству Ростовской области за поддержку. Новым главным тренером «Ростова» назначен испанский специалист Джонатан Альба, который ранее находился в тренерском штабе Валерия Карпина в команде из Ростова-на-Дону.
До возобновления чемпионата России осталось меньше недели. В начале марта «Ростов» сыграет против московского «Динамо».
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