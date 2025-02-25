Израиль поддержал США в вопросе разрешения СВО на Украине

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Израиль считает важным поддерживать мирное разрешение конфликта на Украине
Израиль считает важным поддерживать мирное разрешение конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Израиль проголосовал против антироссийской резолюции, касающейся ситуации на Украине, на Генеральной Ассамблее ООН. Представитель Израиля сообщил, что такое решение было принято в рамках поддержки усилий Соединенных Штатов по разрешению конфликта в Украине.

«Израиль считает важным поддержать американские усилия, направленные на достижение прогресса в попытках положить конец конфликту», — передает слова дипломата РИА Новости. Резолюция, поддержанная 93 странами, требует «немедленного вывода российских войск с территории Украины» и прекращения боевых действий.

США впервые с начала специальной военной операции не поддержали антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Сравнивая с резолюцией марта 2022 года, число стран, поддержавших новый документ, значительно сократилось: если за прежнюю проголосовало 141 государство, то за резолюцию, рассмотренную 24 февраля 2025 года, только 93, передает RT.

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Израиль проголосовал против антироссийской резолюции, касающейся ситуации на Украине, на Генеральной Ассамблее ООН. Представитель Израиля сообщил, что такое решение было принято в рамках поддержки усилий Соединенных Штатов по разрешению конфликта в Украине. «Израиль считает важным поддержать американские усилия, направленные на достижение прогресса в попытках положить конец конфликту», — передает слова дипломата РИА Новости. Резолюция, поддержанная 93 странами, требует «немедленного вывода российских войск с территории Украины» и прекращения боевых действий. США впервые с начала специальной военной операции не поддержали антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Сравнивая с резолюцией марта 2022 года, число стран, поддержавших новый документ, значительно сократилось: если за прежнюю проголосовало 141 государство, то за резолюцию, рассмотренную 24 февраля 2025 года, только 93, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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