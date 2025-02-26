Порошенко* в панике после отклонения украинской резолюции со стороны США

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина утратила доверие США. Об этом он написал в соцсетях после того, как Вашингтон отклонил украинскую резолюцию.
«Ситуация — угрожающая: G7 не смогли согласовать общее заявление, США и Израиль проголосовали против украинской резолюции. Это сигнал потери доверия [со стороны Вашингтона], которое уничтожили за последние месяцы», — написал Порошенко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России экстремистской компании).
Он также обеспокоен тем, что американский президент Дональд Трамп намерен принимать решения по Украине без учета украинской позиции. Это может значительно усложнить международные отношения для Киева, считает Порошенко.
Накануне США не согласовали вариант резолюции, направленный в Генассамблею ООН, после антироссийских поправок, предложенных странами ЕС. Украинский вариант документа также Вашингтон не оценил. Зато Штаты одобрили вариант резолюции, направленный в Совбез ООН без правок, который одобрила Россия.
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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