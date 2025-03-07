Президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как пешку в большой геополитической игре, предпочитая избегать вооруженного конфликта с Россией. По данным иностранных изданий, Трамп старается обеспечить безопасность США не через распространение демократических ценностей, а через наращивание собственной мощи.
«Трамп хочет избежать войны с Россией... Для Трампа Америка — великая держава, на которую Россия не осмелится напасть, а Украина — пешка, которой можно пожертвовать», — пишет The New York Times.
Газета также напоминает об основных принципах внешней политики Трампа, указывая на то, что для него важнее всего не деньги или идеология, а могущество страны. Издание описывает политику реализма, как стратегию, «старую как мир», и подчеркивает, что Трамп придерживается идеи доминирования над слабыми и уважения к сильным. Текущая администрация Штатов пришла к осознанию двух ключевых аспектов: первый заключается в том, что либеральный мировой порядок поддерживался исключительно за счет военного превосходства США, второй заключается в нежелании американских граждан продолжать нести финансовую нагрузку за другие страны.
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