NYT: Трамп пожертвует Украиной, как пешкой, чтобы избежать конфликта с Россией

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Трамп считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать
Трамп считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать Фото:

Президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как пешку в большой геополитической игре, предпочитая избегать вооруженного конфликта с Россией. По данным иностранных изданий, Трамп старается обеспечить безопасность США не через распространение демократических ценностей, а через наращивание собственной мощи.

«Трамп хочет избежать войны с Россией... Для Трампа Америка — великая держава, на которую Россия не осмелится напасть, а Украина — пешка, которой можно пожертвовать», — пишет The New York Times.

Газета также напоминает об основных принципах внешней политики Трампа, указывая на то, что для него важнее всего не деньги или идеология, а могущество страны. Издание описывает политику реализма, как стратегию, «старую как мир», и подчеркивает, что Трамп придерживается идеи доминирования над слабыми и уважения к сильным. Текущая администрация Штатов пришла к осознанию двух ключевых аспектов: первый заключается в том, что либеральный мировой порядок поддерживался исключительно за счет военного превосходства США, второй заключается в нежелании американских граждан продолжать нести финансовую нагрузку за другие страны.

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Президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как пешку в большой геополитической игре, предпочитая избегать вооруженного конфликта с Россией. По данным иностранных изданий, Трамп старается обеспечить безопасность США не через распространение демократических ценностей, а через наращивание собственной мощи. «Трамп хочет избежать войны с Россией... Для Трампа Америка — великая держава, на которую Россия не осмелится напасть, а Украина — пешка, которой можно пожертвовать», — пишет The New York Times. Газета также напоминает об основных принципах внешней политики Трампа, указывая на то, что для него важнее всего не деньги или идеология, а могущество страны. Издание описывает политику реализма, как стратегию, «старую как мир», и подчеркивает, что Трамп придерживается идеи доминирования над слабыми и уважения к сильным. Текущая администрация Штатов пришла к осознанию двух ключевых аспектов: первый заключается в том, что либеральный мировой порядок поддерживался исключительно за счет военного превосходства США, второй заключается в нежелании американских граждан продолжать нести финансовую нагрузку за другие страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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