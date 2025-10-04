Российские операторы центра беспилотных технологий «Рубикон» применяют инновационные технологии на линии фронта, что приводит к значительным потерям среди украинских подразделений. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal (WSJ).
«Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий „Рубикон“. Это элитное российское подразделение играет важную роль в кампании воздушного перехвата», — говорится в материале WSJ.
Тактика воздушного перехвата направлена на то, чтобы воспрепятствовать снабжению украинских военных необходимыми ресурсами, подкреплением и предметами первой необходимости. Как сообщили представители ВСУ изданию, операторы беспилотников осуществляют удары по объектам в тылу, блокируя пути снабжения с помощью атаки на дороги дронами. По словам украинских военных, подобные действия напоминают современную интерпретацию «средневековой осады».
Газета обратила внимание на то, что российские военные перекрывают ключевые автомагистрали, в то время как специалисты группы «Рубикон» за одну ночь уничтожают множество вражеских грузовых автомобилей. Кроме того, издание подчеркнуло, что активность российских операторов дронов продолжает нарастать.
Ранее основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» уничтожили несколько тысяч единиц техники и БПЛА, а также самолеты и экипажи ВСУ. Она отметила, что Украина понесла подобные потери всего за один год — с момента запуска «Рубикона» в августе 2024 года. Она также подчеркнула, что украинскому командованию стоит перенимать опыт ВС РФ, взяв лучшие практики работы «Рубкиона», пишет RT.
