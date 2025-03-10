Путин создал комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО

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Владимир Путин подписал указ о создании комиссии поддержки ветеранов СВО
Владимир Путин подписал указ о создании комиссии поддержки ветеранов СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов, участвующих в спецоперации на Украине. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовой информации. 

«Образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов — участников спецоперации на Украине», — следует из указа президента. Согласно документу, председателем новообразованной комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. 

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов, участвующих в спецоперации на Украине. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовой информации.  «Образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов — участников спецоперации на Украине», — следует из указа президента. Согласно документу, председателем новообразованной комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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