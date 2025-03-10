Путин создал комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО

Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов, участвующих в спецоперации на Украине. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовой информации.
«Образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов — участников спецоперации на Украине», — следует из указа президента. Согласно документу, председателем новообразованной комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.