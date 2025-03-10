На Украине запустили онлайн-сервис «Электронная конопля»

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Сервис будет следить за злоупотреблением коноплей
Сервис будет следить за злоупотреблением коноплей Фото:

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины объявило о запуске новой электронной системы «ЭКонопля». Эта инициатива направлена на улучшение государственной аграрной политики, восстановление ведущих позиций Украины в области выращивания технической конопли и минимизацию коррупционных рисков.

«С 10 марта 2025 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запускает электронную систему „ЭКонопля“. Основная цель — усовершенствование государственной аграрной политики, восстановление лидерства Украины по выращиванию технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков и рисков злоупотреблений», — указано в сообщении на сайте ведомства, передает ТАСС.

Ожидается, что она способствует увеличению количества участников рынка, занимающихся посевом, выращиванием и переработкой данной культуры, а также позволит формировать точные статистические и аналитические данные для отрасли. Для обеспечения полной интеграции, «ЭКонопля» будет связана с государственными реестрами и системами, включая Единый госреестр юридических и физических лиц, Государственный земельный кадастр и другие важные базы данных.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализованном сборе марихуаны (медицинского каннабиса) в промышленных и медицинских целях. Это было необходимо для расширенного доступа пациентов к нужному лечению при онкологии. Об этом сообщал украинский парламент.

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины объявило о запуске новой электронной системы «ЭКонопля». Эта инициатива направлена на улучшение государственной аграрной политики, восстановление ведущих позиций Украины в области выращивания технической конопли и минимизацию коррупционных рисков. «С 10 марта 2025 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запускает электронную систему „ЭКонопля“. Основная цель — усовершенствование государственной аграрной политики, восстановление лидерства Украины по выращиванию технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков и рисков злоупотреблений», — указано в сообщении на сайте ведомства, передает ТАСС. Ожидается, что она способствует увеличению количества участников рынка, занимающихся посевом, выращиванием и переработкой данной культуры, а также позволит формировать точные статистические и аналитические данные для отрасли. Для обеспечения полной интеграции, «ЭКонопля» будет связана с государственными реестрами и системами, включая Единый госреестр юридических и физических лиц, Государственный земельный кадастр и другие важные базы данных. Ранее лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализованном сборе марихуаны (медицинского каннабиса) в промышленных и медицинских целях. Это было необходимо для расширенного доступа пациентов к нужному лечению при онкологии. Об этом сообщал украинский парламент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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