«Запертые люди просят о помощи»: в Москве горит вокзал

В Москве горит здание в районе Павелецкого вокзала
В Москве горит здание в районе Павелецкого вокзала. Очевидцы говорят о том, что запертые в помещении люди просят о помощи. Об этом сообщает Mash.
«Здание горит в районе Павелецкого вокзала в Москве», — передают авторы канала. Они отмечают, ссылаясь на очевидцев, что в помещении, пылающем огнем, заперты люди. Они просят о помощи.
URA.RU подало запрос в МЧС Москвы. Ответ ожидается.
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