«Запертые люди просят о помощи»: в Москве горит вокзал

Mash: в Москве горит здание Павелецкого вокзала
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве горит здание в районе Павелецкого вокзала
В Москве горит здание в районе Павелецкого вокзала Фото:

В Москве горит здание в районе Павелецкого вокзала. Очевидцы говорят о том, что запертые в помещении люди просят о помощи. Об этом сообщает Mash.

«Здание горит в районе Павелецкого вокзала в Москве», — передают авторы канала. Они отмечают, ссылаясь на очевидцев, что в помещении, пылающем огнем, заперты люди. Они просят о помощи. 

URA.RU подало запрос в МЧС Москвы. Ответ ожидается.

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В Москве горит здание в районе Павелецкого вокзала. Очевидцы говорят о том, что запертые в помещении люди просят о помощи. Об этом сообщает Mash. «Здание горит в районе Павелецкого вокзала в Москве», — передают авторы канала. Они отмечают, ссылаясь на очевидцев, что в помещении, пылающем огнем, заперты люди. Они просят о помощи.  URA.RU подало запрос в МЧС Москвы. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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