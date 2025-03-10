Сегодня, 10 марта, в недавно освобожденной Малой Локне Курской области было найдено тело Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель», погибшего в боях с ВСУ в августе прошлого года. Информацию подтвердили силовики и вдова Ольга Чебнева. Что известно о подвиге офицера — в материале URA.RU.
Как Чебнев оказался на фронте
Сергей Чебнев окончил общевойсковой факультет Казанского танкового училища, но когда началась специальная военная операция, он уже был уволен из армии. Как настоящий офицер смотреть на происходящее по телевизору он не мог и добровольно пошел в военкомат. В результате он мобилизовался и возглавил батальон 9 мотострелкового полка, который выполнял задачи в Луганской и Донецкой республиках. Он был одним из первых, кто встретил ВСУ в Курской области.
Что известно о подвиге офицера
В начале украинского вторжения в Курскую область его батальон почти две недели удерживал позиции в районе Малой Локни, не позволяя противнику продвигаться. В какой-то момент бойцы оказались зажаты в женской колонии. Обороняясь, они преобразовали ее в нечто напоминающее Брестскую крепость.
20 августа противник начал атаковать уже тыл колонии, и «Отмель» решил начать контрнаступление. Во время боя он был ранен, а затем получил смертельные ранения от минометов и FPV-дрона. Несмотря на это, он продолжал бороться, чтобы дать своим бойцам шанс на прорыв. Ценой своей жизни Чебнев сохранил возможность для батальона вырваться к своим.
Тело Чебнева было найдено спустя 7 месяцев
Тело Чебнева было найдено 10 марта в освобожденной Малой Локне. Оно было обнаружено под завалами здания в районе женской колонии. Информацию подтвердили силовики и вдова Ольга Чебнева.
Путин вручил награду вдове Чебнева
Президент РФ Владимир Путин 6 марта вручил орден «Золотая звезда» супруге Чебнева Ольге. Командир был удостоен награды за защиту Курской АЭС и безопасность граждан. За проявленную отвагу и руководство в боевых условиях подполковник был также посмертно награжден званием Героя России.
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