Путин присвоил космонавтам Гребенкину и Чубу звания Героев РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев Российской Федерации космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Присвоить звание Героя Российской Федерации Гребенкину Александру Сергеевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения „Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина“, Московская область», — говорится в указе. Аналогичную награду также получил Николай Чуба. Они были удостоены звания за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции.
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