Путин присвоил космонавтам Гребенкину и Чубу звания Героев РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два российских космонавта получили звания Героя РФ
Два российских космонавта получили звания Героя РФ Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев Российской Федерации космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовых актов.

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Гребенкину Александру Сергеевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения „Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина“, Московская область», — говорится в указе. Аналогичную награду также получил Николай Чуба. Они были удостоены звания за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев Российской Федерации космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовых актов. «Присвоить звание Героя Российской Федерации Гребенкину Александру Сергеевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения „Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина“, Московская область», — говорится в указе. Аналогичную награду также получил Николай Чуба. Они были удостоены звания за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...