Счастливый Петросян записал видео на фоне новостей о его смерти

Российский юморист Евгений Петросян опроверг слухи о своей смерти. Он поделился видео, в котором рассказал о том, что направляется в Серпухов, чтобы провести пятичасовой концерт.
«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Концерт будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съемке „Петросян Шоу“»,- рассказал комик в видео, опубликованном в его telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Евгения Петросяна выписали из медицинского учреждения, куда его ранее экстренно доставили из-за кровотечения в ЖКТ. За последние два дня врачи добились стабилизации состояния юмориста и провели необходимую операцию. В ходе медицинского вмешательства кровотечение было остановлено.
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