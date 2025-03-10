Счастливый Петросян записал видео на фоне новостей о его смерти

Петросян: слухи о моей смерти преувеличены
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Петросян в видео посмеялся над слухами о своей смерти
Петросян в видео посмеялся над слухами о своей смерти Фото:

Российский юморист Евгений Петросян опроверг слухи о своей смерти. Он поделился видео, в котором рассказал о том, что направляется в Серпухов, чтобы провести пятичасовой концерт.

«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Концерт будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съемке „Петросян Шоу“»,- рассказал комик в видео, опубликованном в его telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Евгения Петросяна выписали из медицинского учреждения, куда его ранее экстренно доставили из-за кровотечения в ЖКТ. За последние два дня врачи добились стабилизации состояния юмориста и провели необходимую операцию. В ходе медицинского вмешательства кровотечение было остановлено.

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Российский юморист Евгений Петросян опроверг слухи о своей смерти. Он поделился видео, в котором рассказал о том, что направляется в Серпухов, чтобы провести пятичасовой концерт. «Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Концерт будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съемке „Петросян Шоу“»,- рассказал комик в видео, опубликованном в его telegram-канале. Ранее сообщалось, что Евгения Петросяна выписали из медицинского учреждения, куда его ранее экстренно доставили из-за кровотечения в ЖКТ. За последние два дня врачи добились стабилизации состояния юмориста и провели необходимую операцию. В ходе медицинского вмешательства кровотечение было остановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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