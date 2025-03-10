Сын экс-генпрокурора РФ Чайка получил важное назначение от Путина

Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества
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Владимир Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества
Владимир Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества Фото:

Президент России Владимир Путин назначил сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки, Игоря, заместителем главы Россотрудничества. Информация о назначении опубликована на официальном портале правовых актов.

«Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ (Россотрудничества — прим. URA.RU)», — следует из документа. Он вступил в силу с момента подписания. 

Игорь Чайка занимался бизнесом в сфере обращения с отходами, до того как вступил в должность заместителя главы Россотрудничества. Осенью 2022 года он передал свой бизнес в доверительное управление в связи с попаданием в санкционный список США. Назначение Игоря Чайки на новую должность происходит на фоне его предыдущей коммерческой деятельности и изменения статуса в связи с международными санкциями.

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Президент России Владимир Путин назначил сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки, Игоря, заместителем главы Россотрудничества. Информация о назначении опубликована на официальном портале правовых актов. «Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ (Россотрудничества — прим. URA.RU)», — следует из документа. Он вступил в силу с момента подписания.  Игорь Чайка занимался бизнесом в сфере обращения с отходами, до того как вступил в должность заместителя главы Россотрудничества. Осенью 2022 года он передал свой бизнес в доверительное управление в связи с попаданием в санкционный список США. Назначение Игоря Чайки на новую должность происходит на фоне его предыдущей коммерческой деятельности и изменения статуса в связи с международными санкциями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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