Первые 18-летние бойцы ВСУ принесли присягу: их отправили в бригаду, связанную с нацистами

На Украине принесли присягу первые бойцы ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет
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На Украине принесли присягу 18-летние новобранцы в рядах ВСУ
На Украине принесли присягу 18-летние новобранцы в рядах ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине прошла церемония принятия присяги бойцов ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет, которые вошли в состав отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Об этом сообщило подразделение в своем telegram-канале. Само оно носит название в честь одноименного подразделения нацистского Вермахта времен Второй мировой войны.

«Первые военнослужащие по контракту „18-24“ приняли присягу! Ребята, которые первыми заключили годовой контракт, теперь официально стали частью легендарных „Эдельвейсов“», — отмечается в сообщении бригады. Новобранцам также выделили 30 тысяч гривен на приобретение необходимой амуниции для службы. Немецкий «Эдельвейс», в честь которого названо украинское подразделение, в 1943 году выполнял карательную функцию, убивая женщин и детей.

На Украине с самого начала спецоперации РФ введено военное положение, а также проводится мобилизация. Спустя время Киев неоднократно давал понять о нехватке военных в рядах ВСУ. Весной 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. В последнее время на Западе призывают власти Украины снизить возраст мобилизации до 18 лет.

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На Украине прошла церемония принятия присяги бойцов ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет, которые вошли в состав отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Об этом сообщило подразделение в своем telegram-канале. Само оно носит название в честь одноименного подразделения нацистского Вермахта времен Второй мировой войны. «Первые военнослужащие по контракту „18-24“ приняли присягу! Ребята, которые первыми заключили годовой контракт, теперь официально стали частью легендарных „Эдельвейсов“», — отмечается в сообщении бригады. Новобранцам также выделили 30 тысяч гривен на приобретение необходимой амуниции для службы. Немецкий «Эдельвейс», в честь которого названо украинское подразделение, в 1943 году выполнял карательную функцию, убивая женщин и детей. На Украине с самого начала спецоперации РФ введено военное положение, а также проводится мобилизация. Спустя время Киев неоднократно давал понять о нехватке военных в рядах ВСУ. Весной 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. В последнее время на Западе призывают власти Украины снизить возраст мобилизации до 18 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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