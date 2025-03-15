У Курской области должна появиться буферная зона, протяженностью не менее 60 километров. Это сведет к минимуму обстрелы приграничных территорий. Своим мнением поделился военный эксперт Андрей Марочко.
«Буферная зона теперь должна заканчиваться как минимум где-то в районе Западной Украины — в окрестностях Львова. Тот спектр вооружения, которые применяют украинские боевики <...>, говорит, что буферная зона должна быть где-то в 60 км, потому что тогда они не смогут применять для обстрелов гаубичную ствольную и реактивную артиллерию. Исходя из географических особенностей, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, скорее всего, придется распрощаться с областным центром (с Сумами), поскольку он расположен менее, чем в 30 км от российской границы», — заявил Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Но даже указанная протяженность буферной зоны не избавит Курскую область полностью от вражеских ударов, считает эксперт. По его словам, неприятель все также сможет наносить удары по региону беспилотниками и американскими ракетами, уверен эксперт.
Ранее премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил — то, что останется от Украины после конфликта, вновь будет буферной зоной между Россией и НАТО, пишет RT. В США предложили разместить военных КНР и Бразилии вдоль линии прекращения, отмечает «Национальная служба новостей». По данным на конец февраля, Кремль еще не преступал к обсуждению этого вопроса.
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