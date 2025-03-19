Средства ПВО РФ за сутки сбили 142 беспилотника ВСУ

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В Минобороны РФ заявили, что 61 дрон был сбит вне зоны спецоперации
В Минобороны РФ заявили, что 61 дрон был сбит вне зоны спецоперации Фото:

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 19 марта сбили 142 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что 61 из них были сбиты вне зоне СВО.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства. В Минобороны РФ отметили, что 61 дрон был уничтоже за приделами зоны проведения спецоперации. 

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Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 19 марта сбили 142 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что 61 из них были сбиты вне зоне СВО. «Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства. В Минобороны РФ отметили, что 61 дрон был уничтоже за приделами зоны проведения спецоперации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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