Раскрыто количество военнопленных ВСУ в России

В учреждениях ФСИН России содержится около шести тысяч украинских военнопленных. Об этом рассказал источник в силовых структурах.
«В российских учреждениях ФСИН находится около шести тысяч украинских военнопленных», — передает слова источника RT. Там добавили, что некоторые из них находятся в заключении с весны 2022 года. На Украине в свою очередь пребывает в статусе военнопленных около тысячи российских граждан.
Уточняется, что украинская сторона, по имеющимся сведениям, без объяснения причин исключила из списков на обмен около тысячи своих военнослужащих, длительное время содержащихся в российских тюрьмах. В ответ на это украинские военнопленные направили петицию на имя президента Украины Владимира Зеленского с требованием разъяснить позицию официального Киева относительно их дальнейшей судьбы.
Отмечается, что военнопленные также потребовали объяснений, почему не осуществляется полномасштабный обмен по принципу «всех на всех». Кроме того, сообщается, что президент РФ Владимир Путин во время саммита на Аляске передал своему американскому коллеге Дональду Трампу альбом с именами и фотографиями украинских военнопленных, которых Киев отказался включать в списки для обмена.
