CNN: Пентагон намерен провести серьезные сокращения высшего командования ВС США

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Пентагон рассматривает значительные сокращения в командовании ВС США
Пентагон рассматривает значительные сокращения в командовании ВС США Фото:

Пентагон планирует провести значительные сокращения в структуре командования вооруженных сил США, включая возможную консолидацию и ликвидацию некоторых управлений. Об этом свидетельствуют внутренние документы министерства обороны Штатов.

«Пентагон рассматривает возможность значительных сокращений в высшем звене вооруженных сил США ... по сокращению федерального правительства... Рассматриваемые планы включают консолидацию командований, возможную ликвидацию управления по развитию, подготовке и просвещению и прекращение расширения присутствия вооруженных сил США в Японии», — пишет CNN, ссылаясь на официальные документы.

Кроме того, предлагаемые изменения включают в себя объединение Европейского и Африканского командований, а также Северного и Южного командований Армии США в единые структуры. Эти меры направлены на оптимизацию расходов и повышение эффективности операций. Ожидается, что такие шаги позволят сэкономить около 330 миллионов долларов в течение пяти лет, несмотря на потенциальные политические риски.

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Пентагон планирует провести значительные сокращения в структуре командования вооруженных сил США, включая возможную консолидацию и ликвидацию некоторых управлений. Об этом свидетельствуют внутренние документы министерства обороны Штатов. «Пентагон рассматривает возможность значительных сокращений в высшем звене вооруженных сил США ... по сокращению федерального правительства... Рассматриваемые планы включают консолидацию командований, возможную ликвидацию управления по развитию, подготовке и просвещению и прекращение расширения присутствия вооруженных сил США в Японии», — пишет CNN, ссылаясь на официальные документы. Кроме того, предлагаемые изменения включают в себя объединение Европейского и Африканского командований, а также Северного и Южного командований Армии США в единые структуры. Эти меры направлены на оптимизацию расходов и повышение эффективности операций. Ожидается, что такие шаги позволят сэкономить около 330 миллионов долларов в течение пяти лет, несмотря на потенциальные политические риски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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