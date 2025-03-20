CNN: Пентагон намерен провести серьезные сокращения высшего командования ВС США

Пентагон планирует провести значительные сокращения в структуре командования вооруженных сил США, включая возможную консолидацию и ликвидацию некоторых управлений. Об этом свидетельствуют внутренние документы министерства обороны Штатов.
«Пентагон рассматривает возможность значительных сокращений в высшем звене вооруженных сил США ... по сокращению федерального правительства... Рассматриваемые планы включают консолидацию командований, возможную ликвидацию управления по развитию, подготовке и просвещению и прекращение расширения присутствия вооруженных сил США в Японии», — пишет CNN, ссылаясь на официальные документы.
Кроме того, предлагаемые изменения включают в себя объединение Европейского и Африканского командований, а также Северного и Южного командований Армии США в единые структуры. Эти меры направлены на оптимизацию расходов и повышение эффективности операций. Ожидается, что такие шаги позволят сэкономить около 330 миллионов долларов в течение пяти лет, несмотря на потенциальные политические риски.
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