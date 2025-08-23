Мирные жители подорвались на взрывном устройстве ВСУ в Брянской области

В селе Кирилловка Климовского района Брянской области произошел взрыв, в результате которого погиб мирный житель и серьезно пострадал подросток. По предварительным данным, мопед с двумя пассажирами наехал на взрывное устройство, сброшенное с украинского беспилотника.

«Мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчина скончался на месте происшествия, а подросток 2008 года рождения получил тяжелые минно-взрывные ранения ног. Пострадавший был доставлен в районную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Власти выразили глубокие соболезнования родным погибшего и пообещали оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь. Жителей приграничных районов призвали сохранять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предметах.

