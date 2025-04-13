Во время своего первого президентского срока президент США Дональд Трамп обратился с вопросом к бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) относительно статуса Крыма. Об этом в беседе с журналистом рассказал сам Порошенко.
«Трамп наклонился [ко мне] поближе и спросил: „Скажите, Крым российский?“ — передает The New York Times слова экс-президента Украины. Кроме того, он добавил, что вопросы Трампа порой могут стать неожиданными и невежливыми для его собеседника.
Также Порошенко поделился своим мнением о потенциальных переговорах между Россией и Украиной. По его словам, к обсуждению мирных инициатив необходимо привлечь украинских оппозиционеров. Порошенко считает, что они значительно смогут облегчить сам процесс мирного соглашения.
В марте 2025 года исполнилось 11 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. Присоединение полуострова к РФ произошло в рамках референдума.
*Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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