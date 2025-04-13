Трамп спросил у Порошенко*, чей Крым

NYT: Трамп задал вопрос Порошенко* о принадлежности Крыма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп задал экс-президенту Украины вопрос о том, кому принадлежит Крым
Дональд Трамп задал экс-президенту Украины вопрос о том, кому принадлежит Крым Фото:

Во время своего первого президентского срока президент США Дональд Трамп обратился с вопросом к бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) относительно статуса Крыма. Об этом в беседе с журналистом рассказал сам Порошенко.

«Трамп наклонился [ко мне] поближе и спросил: „Скажите, Крым российский?“ — передает The New York Times слова экс-президента Украины. Кроме того, он добавил, что вопросы Трампа порой могут стать неожиданными и невежливыми для его собеседника.

Также Порошенко поделился своим мнением о потенциальных переговорах между Россией и Украиной. По его словам, к обсуждению мирных инициатив необходимо привлечь украинских оппозиционеров. Порошенко считает, что они значительно смогут облегчить сам процесс мирного соглашения.

В марте 2025 года исполнилось 11 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. Присоединение полуострова к РФ произошло в рамках референдума.

*Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время своего первого президентского срока президент США Дональд Трамп обратился с вопросом к бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) относительно статуса Крыма. Об этом в беседе с журналистом рассказал сам Порошенко. «Трамп наклонился [ко мне] поближе и спросил: „Скажите, Крым российский?“ — передает The New York Times слова экс-президента Украины. Кроме того, он добавил, что вопросы Трампа порой могут стать неожиданными и невежливыми для его собеседника. Также Порошенко поделился своим мнением о потенциальных переговорах между Россией и Украиной. По его словам, к обсуждению мирных инициатив необходимо привлечь украинских оппозиционеров. Порошенко считает, что они значительно смогут облегчить сам процесс мирного соглашения. В марте 2025 года исполнилось 11 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. Присоединение полуострова к РФ произошло в рамках референдума. *Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...