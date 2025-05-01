Politico: советнику Трампа по нацбезопасности Уолтцу быстро нашли замену

Основным кандидатом на место советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта Уолтца является специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф. Об этом сообщает издание Politico
«Уиткофф является главным кандидатом на пост советника президента по нацбезопасности вместо Уолтца», — говорится в материале издания. 1 мая появилась информация о том, что Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг уйдут с постов в Белом доме.
Уолтц привлек внимание в марте, когда случайно добавил журналиста в закрытый чат, что привело к утечке информации о военных планах в Йемене. Несмотря на обсуждения о его возможной отставке, он остался на посту благодаря поддержке Трампа.
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