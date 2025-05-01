СBS: cоветник Трампа Майк Уолтц и его заместитель покинут свои посты

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои посты в Белом доме. Об этом сообщает издание CBS.
«Уолтц и Вонг покинут свои посты», — говорится в материале издания. Там добавили, что Уолтц привлек внимание в марте, когда случайно добавил журналиста Джеффри Голдберга в закрытый чат, что привело к утечке информации о планах военного удара по хуситам в Йемене.
Несмотря на внутренние обсуждения о его возможной отставке, Уолтц остался на посту. Президент США Дональд Трамп выразил ему публичную поддержку.
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