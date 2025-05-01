СBS: cоветник Трампа Майк Уолтц и его заместитель покинут свои посты

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Уолтц может покинуть свой пост, пишет СBS
Уолтц может покинуть свой пост, пишет СBS Фото:

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои посты в Белом доме. Об этом сообщает издание CBS.

«Уолтц и Вонг покинут свои посты», — говорится в материале издания. Там добавили, что Уолтц привлек внимание в марте, когда случайно добавил журналиста Джеффри Голдберга в закрытый чат, что привело к утечке информации о планах военного удара по хуситам в Йемене.

Несмотря на внутренние обсуждения о его возможной отставке, Уолтц остался на посту. Президент США Дональд Трамп выразил ему публичную поддержку.

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Советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои посты в Белом доме. Об этом сообщает издание CBS. «Уолтц и Вонг покинут свои посты», — говорится в материале издания. Там добавили, что Уолтц привлек внимание в марте, когда случайно добавил журналиста Джеффри Голдберга в закрытый чат, что привело к утечке информации о планах военного удара по хуситам в Йемене. Несмотря на внутренние обсуждения о его возможной отставке, Уолтц остался на посту. Президент США Дональд Трамп выразил ему публичную поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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