Глава Гагаузии Гуцул согласилась встать в ряды оппозиции

Глава Гагаузии Гуцул возглавит оппозиционный блок на выборах в Молдове
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Суд продлили домашний арест Гуцул на 30 дней
Суд продлили домашний арест Гуцул на 30 дней Фото:

Глава Гагаузии Евгения Гуцул дала согласие на то, чтобы возглавить избирательный список оппозиционного блока «Победа» на предстоящих парламентских выборах в Молдове. Об этом сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Глава Гагаузии Евгения Гуцул согласилась возглавить список оппозиционного блока „Победа“ на выборах в парламент Молдовы», — написал telegram-канал. Там добавили, что парламентские выборы в Республике Молдова намечены на 28 сентября 2025 года.

Кроме того, Чеканский районный суд города Кишинева удовлетворил просьбу прокуратуры и продлил срок домашнего ареста Гуцул на 30 дней. Адвокаты главы Гагаузии намерены обжаловать решение в апелляционном суде.

Ранее прокуратура Молдовы потребовала для Гуцул девять лет лишения свободы. Это вызвало возмущение у официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая обвинила Брюссель в стремлении установить диктатуру, передает «360.ru».

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул дала согласие на то, чтобы возглавить избирательный список оппозиционного блока «Победа» на предстоящих парламентских выборах в Молдове. Об этом сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье». «Глава Гагаузии Евгения Гуцул согласилась возглавить список оппозиционного блока „Победа“ на выборах в парламент Молдовы», — написал telegram-канал. Там добавили, что парламентские выборы в Республике Молдова намечены на 28 сентября 2025 года. Кроме того, Чеканский районный суд города Кишинева удовлетворил просьбу прокуратуры и продлил срок домашнего ареста Гуцул на 30 дней. Адвокаты главы Гагаузии намерены обжаловать решение в апелляционном суде. Ранее прокуратура Молдовы потребовала для Гуцул девять лет лишения свободы. Это вызвало возмущение у официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая обвинила Брюссель в стремлении установить диктатуру, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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