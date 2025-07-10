Глава Гагаузии Гуцул согласилась встать в ряды оппозиции

Глава Гагаузии Евгения Гуцул дала согласие на то, чтобы возглавить избирательный список оппозиционного блока «Победа» на предстоящих парламентских выборах в Молдове. Об этом сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Глава Гагаузии Евгения Гуцул согласилась возглавить список оппозиционного блока „Победа“ на выборах в парламент Молдовы», — написал telegram-канал. Там добавили, что парламентские выборы в Республике Молдова намечены на 28 сентября 2025 года.
Кроме того, Чеканский районный суд города Кишинева удовлетворил просьбу прокуратуры и продлил срок домашнего ареста Гуцул на 30 дней. Адвокаты главы Гагаузии намерены обжаловать решение в апелляционном суде.
Ранее прокуратура Молдовы потребовала для Гуцул девять лет лишения свободы. Это вызвало возмущение у официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая обвинила Брюссель в стремлении установить диктатуру, передает «360.ru».
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