19 июля 2025

В Зеленограде и Истре взрывы в небе: ПВО сбивает украинские дроны

Жители Зеленограда и Истры сообщают о звуках взрывов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Подмосковье слышны взрывы
В Подмосковье слышны взрывы Фото:

В Зеленограде и Истре было слышно не менее десяти взрывов в небе. Об этом сообщают очевидцы.

«Слышали не менее 10 звуков, похожих на взрывы. Предварительно, сейчас в городах работает система ПВО, которая сбивает беспилотники», — пишет «Осторожно, новости».

Ранее в Зеленограде уже фиксировались случаи работы систем ПВО по беспилотникам, атаковавшим Московский регион. Тогда местные жители также сообщали о серии взрывов, а мэр Москвы Сергей Собянин подтверждал уничтожение вражеских дронов силами Минобороны. На местах падения обломков работали экстренные службы.

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В Зеленограде и Истре было слышно не менее десяти взрывов в небе. Об этом сообщают очевидцы. «Слышали не менее 10 звуков, похожих на взрывы. Предварительно, сейчас в городах работает система ПВО, которая сбивает беспилотники», — пишет «Осторожно, новости». Ранее в Зеленограде уже фиксировались случаи работы систем ПВО по беспилотникам, атаковавшим Московский регион. Тогда местные жители также сообщали о серии взрывов, а мэр Москвы Сергей Собянин подтверждал уничтожение вражеских дронов силами Минобороны. На местах падения обломков работали экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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