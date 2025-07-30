Пугачева оценила курортные фото Олега Меньшикова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пугачева прокомментировала фото Меньшикова из Греции
Пугачева прокомментировала фото Меньшикова из Греции Фото:

Российская певица Алла Пугачева прокомментировала фотографии актера Олега Меньшикова, известного по роли Кости в советском фильме «Покровские ворота» и роли Дмитрия Арсентьева в «Утомленных солнцем». 

«Да!» — заявила Алла Пугачева, увидев фотографии Меньшикова с отдыха в Греции. На фотографиях он позирует с поднятыми руками и ногой на лежаке на фоне моря. Известно, что Меньшиков и Пугачева поддерживают дружеские связи на протяжении многих лет, сообщает издание Super.

В настоящее время 64-летний Меньшиков находится на отдыхе вместе с супругой, 42-летней Анастасией Черновой. В первый день они гостили в Италии, теперь переместились в Грецию. «Что же будет дальше?» — реагируют пользователи на снимки актера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская певица Алла Пугачева прокомментировала фотографии актера Олега Меньшикова, известного по роли Кости в советском фильме «Покровские ворота» и роли Дмитрия Арсентьева в «Утомленных солнцем».  «Да!» — заявила Алла Пугачева, увидев фотографии Меньшикова с отдыха в Греции. На фотографиях он позирует с поднятыми руками и ногой на лежаке на фоне моря. Известно, что Меньшиков и Пугачева поддерживают дружеские связи на протяжении многих лет, сообщает издание Super. В настоящее время 64-летний Меньшиков находится на отдыхе вместе с супругой, 42-летней Анастасией Черновой. В первый день они гостили в Италии, теперь переместились в Грецию. «Что же будет дальше?» — реагируют пользователи на снимки актера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...