Пугачева оценила курортные фото Олега Меньшикова

Российская певица Алла Пугачева прокомментировала фотографии актера Олега Меньшикова, известного по роли Кости в советском фильме «Покровские ворота» и роли Дмитрия Арсентьева в «Утомленных солнцем».
«Да!» — заявила Алла Пугачева, увидев фотографии Меньшикова с отдыха в Греции. На фотографиях он позирует с поднятыми руками и ногой на лежаке на фоне моря. Известно, что Меньшиков и Пугачева поддерживают дружеские связи на протяжении многих лет, сообщает издание Super.
В настоящее время 64-летний Меньшиков находится на отдыхе вместе с супругой, 42-летней Анастасией Черновой. В первый день они гостили в Италии, теперь переместились в Грецию. «Что же будет дальше?» — реагируют пользователи на снимки актера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.