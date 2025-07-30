30 июля 2025

Сенатор Грэм*: Трамп изменит правила игры по санкциям против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп планирует новые санкции против России
Трамп планирует новые санкции против России Фото:

Президент США Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины против государств, закупающих российские нефть и газ, чтобы ограничить финансовые возможности Москвы для ведения СВО на Украине. Об этом 30 июля сообщил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

«Россия, ты научилась обходить санкции и жить с ними. Но, похоже, ты не поняла, что Трамп меняет правила игры: он собирается ввести пошлины против стран, которые покупают у тебя нефть и газ», — говорится в сообщении сенатора, опубликованном в соцсети X. Грэм также подчеркнул, что большинство членов конгресса США, как среди республиканцев, так и среди демократов, готовы поддержать инициативу Трампа по введению новых ограничительных мер.

Ранее Дональд Трамп объявил о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней. Он мотивировал это отсутствием прогресса в мирном урегулировании конфликта. По данным американских властей, в случае недостижения соглашения Вашингтон готов ввести 100-процентные пошлины на товары из России и применить вторичные санкции к странам, продолжающим импортировать российскую нефть. При этом сам Трамп выразил сомнение в эффективности подобных мер против российской экономики.

В российском руководстве неоднократно заявляли о способности страны противостоять санкционному давлению. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже адаптировалась к санкциям и выработала к ним «иммунитет».

*Линдси Грэм, внесен в России в список террористов и экстремистов

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Президент США Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины против государств, закупающих российские нефть и газ, чтобы ограничить финансовые возможности Москвы для ведения СВО на Украине. Об этом 30 июля сообщил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов). «Россия, ты научилась обходить санкции и жить с ними. Но, похоже, ты не поняла, что Трамп меняет правила игры: он собирается ввести пошлины против стран, которые покупают у тебя нефть и газ», — говорится в сообщении сенатора, опубликованном в соцсети X. Грэм также подчеркнул, что большинство членов конгресса США, как среди республиканцев, так и среди демократов, готовы поддержать инициативу Трампа по введению новых ограничительных мер. Ранее Дональд Трамп объявил о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней. Он мотивировал это отсутствием прогресса в мирном урегулировании конфликта. По данным американских властей, в случае недостижения соглашения Вашингтон готов ввести 100-процентные пошлины на товары из России и применить вторичные санкции к странам, продолжающим импортировать российскую нефть. При этом сам Трамп выразил сомнение в эффективности подобных мер против российской экономики. В российском руководстве неоднократно заявляли о способности страны противостоять санкционному давлению. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже адаптировалась к санкциям и выработала к ним «иммунитет». *Линдси Грэм, внесен в России в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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