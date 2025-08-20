Медведев разозлился на Макрона за идею отправить «миротворцев» на Украину

Бывший президент и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после его высказывания об отправке европейских миротворцев в Украину. Медведев написал пост в соцсети X.
«Четко заявлено: никаких натовских миротворцев, Россия не примет таких „гарантий безопасности“, но хриплая, жалкая птица продолжает кукарекать, чтобы доказать, что она — король курятника», — написал Медведев.
Ранее Макрон выдвинул инициативу по отправке европейских миротворцев на Украину. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони раскритиковала Макрона: по ее мнению, прямое вмешательство может привести к задействованию пятой статьи НАТО, что приведет к масштабному военному конфликту.
