Захарова отреагировала на угрозы российским дипломатам фразой Высоцкого

Захарова отреагировала на заявление дипломатов из ЕС фразой Высоцкого
Захарова отреагировала на заявление дипломатов из ЕС фразой Высоцкого

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на запрет на свободное передвижение российских дипломатов в Евросоюзе (ЕС) фразой известного советского исполнителя Владимира Высоцкого. Она ответила, что в этом случае дипломаты из ЕС будут «подседланы и стреножены».

«Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты (имеется в виду дипломаты ЕС — прим. URA.RU) будут „подседланы и стреножены“ в ответ», — сообщила Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее о санкциях на передвижение политиков страны в рамках Шенгенской зоны стало известно из 19-го пакета ограничительных мер, который анонсировали в ЕС. Его подробности раскрыл глава МИД Чехии Ян Липавский.

