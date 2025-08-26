Захарова отреагировала на угрозы российским дипломатам фразой Высоцкого

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на запрет на свободное передвижение российских дипломатов в Евросоюзе (ЕС) фразой известного советского исполнителя Владимира Высоцкого. Она ответила, что в этом случае дипломаты из ЕС будут «подседланы и стреножены».
«Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты (имеется в виду дипломаты ЕС — прим. URA.RU) будут „подседланы и стреножены“ в ответ», — сообщила Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
Ранее о санкциях на передвижение политиков страны в рамках Шенгенской зоны стало известно из 19-го пакета ограничительных мер, который анонсировали в ЕС. Его подробности раскрыл глава МИД Чехии Ян Липавский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.