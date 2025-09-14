NYT: Россия совершила революцию и стала империей дронов

Россия «совершила революцию» в беспилотной отрасли, отмечают журналисты NYT
Россия «совершила революцию» в беспилотной отрасли, отмечают журналисты NYT

Россия резко нарастила производство ударных беспилотников и создала «империю дронов», что привело к серьезным проблемам для Украины. С таким мнением выступили американские журналисты The New York Times со ссылкой на оценки военных аналитиков. По их данным, российская оборонная промышленность уже сейчас способна выпускать около 30 тысяч ударных БПЛА в год, а в 2026 году этот показатель может удвоиться.

«Россия на высшем уровне дала понять, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания „империи дронов“», — говорится в материале издания. Авторы подчеркивают, что значительный рост производства БПЛА в сочетании с новыми технологиями и тактикой существенно осложнил ситуацию для украинской стороны.

Эксперты издания отмечают, что Россия мобилизовала все государственные и частные ресурсы для развития беспилотной авиации и вывела эту отрасль в приоритет. По информации американских журналистов, Москва не только увеличила объемы выпуска дронов, но и сделала шаг вперед в техническом развитии. Новые модели оснащаются усовершенствованными системами наведения, средствами противодействия радиоэлектронной борьбе и более мощными боеголовками. Аналитики отмечают, что эти изменения позволяют российским беспилотникам эффективнее обходить украинские системы ПВО и наносить более точные удары по целям.

В Минобороны РФ традиционно информируют в своих сводках об успешных ударах по украинским объектам при помощи дронов. При этом в ведомстве отмечают, что Россия атакует только военные объекты Украины и связанные с ними объекты инфраструктуры. 

