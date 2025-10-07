Турецкий лидер Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

Срочная новость
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу российского государства Владимира Путина с 73-летием. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Стороны провели телефонные переговоры. В ходе беседы Эрдоган не только поздравил Путина с днем рождения, но и обсудил с ним региональные вопросы.
