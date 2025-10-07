Помощник Путина раскрыл состав делегации Путина в Таджикистане

В составе российской делегации, которая примет участие в международных переговорах в Таджикистане, более 20 высокопоставленных лиц. Об этом сегодня сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Делегация более 20 человек, в нее входят Оверчук, Хуслуллин, Белоусов, Золотов, Колокольцев, Решетников, Силуанов, Мурашко, Никитин, гендиректор Росатома Лихачев, гендиректор РЭЦ Никишина», — сказал помощник президента. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В рамках рабочего визита в Таджикистан президент России Владимир Путин намерен подписать несколько межгосударственных и межправительственных соглашений, пишет «Газета.ru». По завершении переговоров запланировано проведение совместной пресс-конференции главы российского государства и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ожидается, что государственный визит российского лидера состоится 8–9 октября.
