Помощник Путина раскрыл состав делегации Путина в Таджикистане

Ушаков: более 20 лиц войдут в состав делегации Путина в Таджикистане
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ушаков рассказал, что в состав делегации войдут Белоусов, Лихачев и Мурашко
Ушаков рассказал, что в состав делегации войдут Белоусов, Лихачев и Мурашко Фото:

В составе российской делегации, которая примет участие в международных переговорах в Таджикистане, более 20 высокопоставленных лиц. Об этом сегодня сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Делегация более 20 человек, в нее входят Оверчук, Хуслуллин, Белоусов, Золотов, Колокольцев, Решетников, Силуанов, Мурашко, Никитин, гендиректор Росатома Лихачев, гендиректор РЭЦ Никишина», — сказал помощник президента. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В рамках рабочего визита в Таджикистан президент России Владимир Путин намерен подписать несколько межгосударственных и межправительственных соглашений, пишет «Газета.ru». По завершении переговоров запланировано проведение совместной пресс-конференции главы российского государства и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ожидается, что государственный визит российского лидера состоится 8–9 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В составе российской делегации, которая примет участие в международных переговорах в Таджикистане, более 20 высокопоставленных лиц. Об этом сегодня сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Делегация более 20 человек, в нее входят Оверчук, Хуслуллин, Белоусов, Золотов, Колокольцев, Решетников, Силуанов, Мурашко, Никитин, гендиректор Росатома Лихачев, гендиректор РЭЦ Никишина», — сказал помощник президента. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В рамках рабочего визита в Таджикистан президент России Владимир Путин намерен подписать несколько межгосударственных и межправительственных соглашений, пишет «Газета.ru». По завершении переговоров запланировано проведение совместной пресс-конференции главы российского государства и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Ожидается, что государственный визит российского лидера состоится 8–9 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...