Ушаков рассказал, поедет ли Путин на саммит в Бразилию

Вопрос участия президента России Владимира Путина в климатическом саммите в Бразилии тщательно рассматривался. Однако, существуют определенные препятствия, связанные с юридическими аспектами. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«Есть проблемы, связанные с МУС. Их не удалось снять в предыдущие мероприятия, поэтому я не думаю, что какое-то окно откроется в части этого климатического саммита», — сказал Ушаков в ходе брифинга, передает корреспондент URA.RU.
В 2023 году Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикция которой не признается РФ, вынесла ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Решение о выдаче ордеров связано с обвинениями в якобы «незаконной депортации детей» с территории Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.