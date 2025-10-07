Ушаков рассказал, поедет ли Путин на саммит в Бразилию

Ушаков: для поездки Путина на саммит в Бразилию существуют препятствия
Вопрос участия президента России Владимира Путина в климатическом саммите в Бразилии тщательно рассматривался. Однако, существуют определенные препятствия, связанные с юридическими аспектами. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Есть проблемы, связанные с МУС. Их не удалось снять в предыдущие мероприятия, поэтому я не думаю, что какое-то окно откроется в части этого климатического саммита», — сказал Ушаков в ходе брифинга, передает корреспондент URA.RU.

В 2023 году Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикция которой не признается РФ, вынесла ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Решение о выдаче ордеров связано с обвинениями в якобы «незаконной депортации детей» с территории Украины.

