Кремль раскрыл, кто из лидеров стран СНГ поздравили Путина с днем рождения

Лидеры стран СНГ поздравили Путина с днем рождения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все главы направили Путину письменные поздравительные послания
Все главы направили Путину письменные поздравительные послания Фото:

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свой день рождения. В адрес главы российского государства поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, в том числе от руководителей стран Содружества Независимых Государств (СНГ). 

«По случаю дня рождения в адрес Президента Российской Федерации поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств зарубежных стран», — говорится на официальном сайте Кремля. В числе тех, кто лично связался с Путиным, были:

  • Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев;
  • Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян;
  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко;
  • Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев;
  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон;
  • Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
  • Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

В ходе телефонных бесед лидеры государств обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений России с каждой из стран СНГ. Особое внимание было уделено предстоящей совместной работе на заседании Совета глав государств СНГ, которое планируется провести в Душанбе. Кроме личных телефонных звонков, все главы государств Содружества направили Владимиру Путину официальные письменные поздравительные послания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свой день рождения. В адрес главы российского государства поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, в том числе от руководителей стран Содружества Независимых Государств (СНГ).  «По случаю дня рождения в адрес Президента Российской Федерации поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств зарубежных стран», — говорится на официальном сайте Кремля. В числе тех, кто лично связался с Путиным, были: В ходе телефонных бесед лидеры государств обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений России с каждой из стран СНГ. Особое внимание было уделено предстоящей совместной работе на заседании Совета глав государств СНГ, которое планируется провести в Душанбе. Кроме личных телефонных звонков, все главы государств Содружества направили Владимиру Путину официальные письменные поздравительные послания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...