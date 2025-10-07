Кремль раскрыл, кто из лидеров стран СНГ поздравили Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свой день рождения. В адрес главы российского государства поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, в том числе от руководителей стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
«По случаю дня рождения в адрес Президента Российской Федерации поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств зарубежных стран», — говорится на официальном сайте Кремля. В числе тех, кто лично связался с Путиным, были:
- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев;
- Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян;
- Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко;
- Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев;
- Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон;
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.
В ходе телефонных бесед лидеры государств обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений России с каждой из стран СНГ. Особое внимание было уделено предстоящей совместной работе на заседании Совета глав государств СНГ, которое планируется провести в Душанбе. Кроме личных телефонных звонков, все главы государств Содружества направили Владимиру Путину официальные письменные поздравительные послания.
