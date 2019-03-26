Силовики готовятся раскрыть авторов анонимных Telegram-каналов

Анонимные Telegram-каналы оказались под прицелом силовиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В российских регионах силовики начали активную работу по выявлению авторов анонимных telegram-каналов. Сигналы об этом приходят из ХМАО, ЯНАО и Челябинской области. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: правоохранители научились работать в цифровом поле. Это означает, что скоро виртуальных анонимов могут ожидать вполне реальные административные и уголовные дела.

В ХМАО и ЯНАО анонимами в сетях занимаются сотрудники ФСБ и полиции, сообщили «URA.RU» несколько источников в правоохранительных органах. Сейчас идет активный сбор данных, пояснил инсайдер: «Наша задача — установить всех анонимов и доказать их личность, а дальше мы просто ждем команды и первого судебного прецедента. В большинстве случаев популярные анонимные авторы случайно раскрыли себя. Как мы говорим, пока дураки пишут, умные люди „скринят“. Трудности начинаются с доказательной базой, которая потребуется в суде, для этого привлекаются свидетели. На случай появления судебного прецедента у нас должна быть вся доказательная база, что за тем или иным каналом скрывается именно этот человек».

Источник в силовом ведомстве добавляет, что «первопроходцам можно легко набрать необходимые „палочки“ и „галочки“ — для быстрого продвижения по службе».

Инсайдеры «URA.RU» в правоохранительных органах Челябинской области сообщили, что в регуправлении ФСБ также создана специальная группа, которая занимается анонимными аккаунтами в соцсетях и telegram-каналами. «Чекистов» якобы интересует несколько сфер, но самое главное касается национальной безопасности. По данным «URA.RU» группа начала работать сразу после трагедии в Магнитогорске, когда в результате взрыва жилого дома погибли 39 человек. С самого утра 31 декабря, когда произошел взрыв, и до конца январских каникул в самые популярные аккаунты соцсетей города, вбрасывались фейковые сообщения.

Региональные силовики сталкиваются с проблемой: они знают автора Telegram-канала, но испытывают сложности, доказывая его причастность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшее время по стране прокатится волна уголовных дел — по этой причине силовики и собирают данные об авторах анонимных каналов, подтвердил в беседе с «URA.RU» руководитель Центра цифровых прав Саркис Дарбинян. По его словам, доказать причастность человека к тому или иному каналу крайне сложно: «Это можно сделать только через косвенные цифровые следы — например, какие-то оставленные записи в сети, либо через физическое изъятие у человека техники. Также на подозреваемых могут оказывать давление, требуя от них сознаться в ведении канала».

Эксперт в области интернет-безопасности Александр Колесников пояснил «URA.RU», что «технически воздействовать на каналы сложно»: «Telegram — защищенная система. В большинстве регионов правоохранители не обладают такими ресурсами, чтобы даже пытаться „ломать“ каналы. Конечно, есть вариант взломать аккаунты в соцсетях подозреваемого, прочитать его переписку и найти возможные доказательства его причастности к каналу. Такой способ представляется более вероятным».

Как пояснил «URA.RU» автор telegram-канала «Давыдов.Индекс», политконсультант Леонид Давыдов, борьбу с сетевыми анонимами вести необходимо. «Анонимность развращает авторов, делая их беспардонными и бесконтрольными. Львиная доля telegram-каналов занимается диффамацией [распространение порочащих сведений]. При этом жертвам провокаций совершенно непонятно на кого подавать в суд. Другая проблема — анонимы воруют авторский контент, и с этим тоже ничего нельзя сделать», — сказал Давыдов.

По словам Давыдова, сегодня нет ни одного анонимного канала, который бы «рассказывал какую-то шокирующую правду». «Однако в борьбе за прозрачность важно не допустить перегибов. Эксцесс исполнителя у нас тоже никто не отменял», — резюмировал собеседник «URA.RU».

Автор анонимного политического telegram-канала «Караульный» заявил «URA.RU», что у силовиков «есть информация о владельцах и администраторах всех крупных каналов». «Более того, мы с ними [правоохранительными органами] сотрудничаем по взаимной необходимости», — признался собеседник агентства. Его коллега, автор анонимного telegram-канал «Незыгарь», отказался от комментариев, заявив лишь, что «все это чушь».

В подготовке материала также участвовали Альбина Золотухина, Станислав Захаркин.