Ученые открыли новую опасность курения

11:24 03 мая 2017 0

Организм курильщика не может нормально сопротивляться болезням Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Ученые из Датского центра рассеянного склероза в Копенгагене выяснили, что курение может вызвать аутоимунные заболевания. Исследователи установили, что сигаретный дым снижает уровень инвариантных T-клеток в слизистых оболочках, вследствие чего растет восприимчивость к различным болезням.

По мнению авторов работы, целенаправленные исследования в этой области помогут выявить механизмы опасных заболеваний, связанных с употреблением табака, пишет телеканал 360. Уточняется, что у курильщиков гораздо чаще иммунная система воспринимает ткани организма, как чужеродные, начиная с ними бороться.

Ученые в ходе эксперимента разделили испытуемых на курильщиков и тех, что не страдает привязанностью к употреблению табака, в результате чего выяснили, что у курильщиков были изменены частоты определенных клеток, добавляет информагентство Nation News.