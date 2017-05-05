{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
11:18  05 мая 2017 0

Москвичи на праздники поедут в регионы лечить зубы и делать пластику

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, врач, белый халат, доктор, медицина
Доктора в регионах стоят дешевле и лечат не хужеФото: depositphotos.com © URA.RU

В России становится популярным внутренний медицинский туризм. Жители двух столиц и крупных российских городов отправляются лечить зубы и глаза, делать пластические операции у региональных специалистов.

На майские праздники зафиксировано повышение спроса на такие поездки на 20% по сравнению с прошлым годом. Жителей больших городов привлекают доступные цены при высокой квалификации докторов, сообщает RT со ссылкой на Российскую ассоциацию медицинского туризма (АОММТ).

По словам президента АОММТ Константина Онищенко, обычно граждане приезжают за однодневными медуслугами.

София Смородина из Москвы поделилась, что в прошлом году впервые лечила зубы в чебоксарской клинике и осталась очень довольна результатом. Однако есть и те, кто у кого опыт сложился неудачно.Так, петербуржец Павел Истомин остался недовольным посещением стоматолога в Казани. Цена в итоге оказалась такой же, как и в Москве, но пришлось заплатить за проживание и еду.

В АОММТ подчеркивают, что в праздничные дни среди медицинских услуг также востребована офтальмология. Лечить зрение едут в Уфу и Ижевск.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров