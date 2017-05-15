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15 мая 2017
11:21  15 мая 2017 0

ЦБ начал утро с отзыва лицензий. Двум банкам запретили работу

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, инкассатор, цб рф уральское главное управление, центральный банк, перевозка денег
ЦБ лишил лицензии два московских банкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центробанк отозвал лицензии у банков «Информпрогресс» и Интеркоопбанк. Как сообщается на сайте регулятора, кредитные организации нарушили российское законодательство.

Как пояснили в ЦБ, деятельность банка «Информпрогресс» была ориентирована на соблюдение интересов собственников. Деньги размещались в низкокачественные активы, сообщает РБК.

На «Интеркоопбанк» регулятор обратил внимание в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денег за рубеж. В ЦБ отметили, что руководство кредитной организации не собиралось осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности.

Нина Калинина
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