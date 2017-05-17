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17 мая 2017
22:19  17 мая 2017 0

«Не пройдет!» В России не смогут запретить сцены с алкоголем на ТВ

Выставка старых телевизоров в кинотеатре
По ТВ продолжат питьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России не станут рассматривать инициативу о запрете трансляции по телевидению с 6 до 23 часов сцен с распитием алкогольных напитков, хотя соответствующий законопроект уже направлен премьер-министру Дмитрию Медведеву. Такое мнение высказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Эксперт уверен, что данная инициатива является глупостью и ерундой, которую точно не станут рассматривать в правительстве. »«Не пройдёт! И даже рассматривать не будут. Это просто ерунда, глупость. У нас (на экранах — прим.ред) отражение реальной жизни будет господствовать, это общекапиталистический принцип», — объяснил свою позицию Вадим Дробиз «Национальной службе новостей».

Сторонники данного законопроекта уверены, что запрет на трансляцию сцен распития алкоголя на экранах телевизоров поможет справиться со скрытой рекламой неправильного образа жизни.

Лев Истомин
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