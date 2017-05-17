22:19 17 мая 2017 0

По ТВ продолжат пить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России не станут рассматривать инициативу о запрете трансляции по телевидению с 6 до 23 часов сцен с распитием алкогольных напитков, хотя соответствующий законопроект уже направлен премьер-министру Дмитрию Медведеву. Такое мнение высказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Эксперт уверен, что данная инициатива является глупостью и ерундой, которую точно не станут рассматривать в правительстве. »«Не пройдёт! И даже рассматривать не будут. Это просто ерунда, глупость. У нас (на экранах — прим.ред) отражение реальной жизни будет господствовать, это общекапиталистический принцип», — объяснил свою позицию Вадим Дробиз «Национальной службе новостей».

Сторонники данного законопроекта уверены, что запрет на трансляцию сцен распития алкоголя на экранах телевизоров поможет справиться со скрытой рекламой неправильного образа жизни.