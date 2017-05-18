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18 мая 2017
10:37  18 мая 2017 0

Темникова рассказала Урганту, как пела в курганских ресторанах и Храме Христа Спасителя. ВИДЕО

Лена Темникова рассказала Ивану Урганту о начале своей карьеры в КурганеКадр из программы "Вечерний Ургант"

Гостем программы «Вечерний Ургант» в среду, 17 мая, стала певица Елена Темникова. Она рассказала о начале своей карьеры в Кургане и победах в многочисленных конкурсах.

Разговор начался с обсуждения фотографии 13-летней Елены в парике, на которой она запечатлена вместе с подругой Евгенией Сотниковой, которая сейчас поет в мюнхенской опере. Темникова рассказала, что их дуэт получил известность, когда им было по 11 лет. Певица вспомнила, как за победу в конкурсе ей дарили ковер, телефон, пылесос и золотые часы.

Елена Темникова также вспомнила, что в 13 лет они зарабатывали по 50 долларов за песню в ресторанах. «Я сейчас хочу петь в ресторане! — пошутил ведущий. — Что это за курганский ресторан, где поют дети в париках?»

Затем певица рассказала о своей победе в «Фабрике звезд» и о том, как пела в концертном зале Храма Христа Спасителя. «Именно в зале? Тут важно, где проходит вокальный конкурс…» — отметил Иван Ургант.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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